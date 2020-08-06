Ставропольцы смогут следить за чистотой курорта в режиме онлайн

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

Жители Железноводска теперь могут контролировать чистоту улиц с помощью цифровой платформы «Умный Железноводск». Там будет отражаться информация с графиком уборкии территорий курорта.

Отследить это можно и на сайте, и в мобильном приложении «Умный Железноводск». Там же можно оставлять отзывы.

Напомним, что этот ставропольский курорт участвует во всероссийском конкурсе «Умных городов». Победитель получит 75 миллионов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе поставят кнопочных регулировщиков на опасных участках дорог.

90 «регулировщиков», полностью вышедших из строя или не отвечающих современных требованиям, заменили, в 2020 таких светофоров уже около 100.