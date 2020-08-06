Около 4 тысяч тестов на коронавирус сделали на Ставрополье за сутки

Губернатор добавил, что самым надежным средством противодействия коронавирусу по-прежнему остается профилактика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье продолжают проводить тестирования для выявления новых случаев заражения. Так, за сутки провели около 4 тысяч таких исследований. Об этом сообщил губернатор Ставрополья. По его словам, заболевшим оказывается врачебная помощь.

Владимир Владимиров добавил, что все необходимое для ее оказания на Ставрополье есть.

- Но к сожалению, медицина всесильна не всегда. За день в крае два новых летальных случая. Соболезную родным скончавшихся пациентов, - обратился Владимиров к землякам.

Губернатор добавил, что самым надежным средством противодействия коронавирусу по-прежнему остается профилактика.

- Держать болезнь на расстоянии, избегать опасных с точки зрения заражения ситуаций - это гарантия защиты собственного здоровья и здоровья близких, - считает Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 116 человек. Всего жертвами коронавируса в нашем крае стали 169 человек. Победить болезнь смогли 6082 человека. Число зараженных в регионе достигло 8895.

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