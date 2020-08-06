В Ставрополе выбрали 5 проектов благоустройства территорий

Эти проекты будут представлены в региональный минфин для участия в конкурсном отборе. Он состоится 15 сентября этого года. По итогам сформируется рейтинг проектов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Подошло к концу онлайн-голосование на сайте программы поддержки местных инициатив региона. Более восьми тысяч человек поучаствовали в нем. Проводились и подворовые опросы. Ставропольцы выдвинули около 70 предложений.

Наиболее популярными у местных жителей стали пять проектов благоустройства: — урочища родника «Корыта»; — территории возле Дома детского творчества по ул. Гоголя, 36 в Октябрьском районе города; — аллеи на пересечении улицы Чехова и улицы Мимоз, 204 квартал; — сквера по ул. Доваторцев, 66/1; — сквера на пересечении ул. Руставели и пер. Можайский.

Все эти проекты представят в региональный минфин для участия в конкурсном отборе. Он состоится уже 15 сентября. Те проекты, которые получат наибольшее количество баллов, реализуют в 2021 году.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Железноводска теперь могут контролировать чистоту улиц с помощью цифровой платформы «Умный Железноводск». Там будет отражаться информация с графиком уборкии территорий курорта.

Отследить это можно и на сайте, и в мобильном приложении «Умный Железноводск». Там же можно оставлять отзывы.