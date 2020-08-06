В Ставрополе приступили к ремонту улицы Западный обход

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе приступили к комплексному ремонту улицы Западный обход. Там планируют заменить асфальт, обустроить пешеходный тротуар, велосипедную дорожку, отремонтировать две остановки общественного транспорта.

Также работами предусмотрено восстановление сетей дождевой канализации, проходящих по краю дороги, что также требует полного демонтажа старых элементов.

Но все это позволит решить проблему водоотведения ливневых вод, как с проезжей части, так и с тротуара.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что подошло к концу онлайн-голосование на сайте программы поддержки местных инициатив региона. Более восьми тысяч человек поучаствовали в нем. Проводились и подворовые опросы. Ставропольцы выдвинули около 70 предложений.

Наиболее популярными у местных жителей стали пять проектов благоустройства: — урочища родника «Корыта»; — территории возле Дома детского творчества по ул. Гоголя, 36 в Октябрьском районе города; — аллеи на пересечении улицы Чехова и улицы Мимоз, 204 квартал; — сквера по ул. Доваторцев, 66/1; — сквера на пересечении ул. Руставели и пер. Можайский.