В ставропольском селе Ладовская Балка отремонтировали плотину

Работы на реке Ладовская Балка в одноимённом селе Красногвардейского района Ставрополья завершились досрочно.

Теперь гидротехническое сооружение защитит ставропольцев, которые страдали от подтоплений во время затяжных дождей. В селе Ладовская Балка находятся 60 домов, где проживают более 100 человек.

Капитальный ремонт плотины обошёлся в 7,9 миллиона рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 6 августа с 04:00 до 20:00 будет перекрыта дорога на некоторых участках трасс Светлоград — Николина Балка — Прикалаусский и Светлоград — Летняя Ставка. Об этом сообщает пресс-служба краевого Миндора со ссылкой на данные РЖД.

Причина перекрытия дорог — ремонт на железнодорожных переездах.