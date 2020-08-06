Названа «счастливая» дата для вступления в брак на Ставрополье

Уже 100 ставропольских пар заявили о желании зарегистрировать свой брак в этот день Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждая шестая ставропольская пара молодожёнов выбрала для регистрации брака «счастливую» дату. Таким принято считать число с повторяющимися цифрами.

Они либо стоят рядом, либо чередуются. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Ставрополья. 2020 год богат на такие дни. Например, ближайшая красивая дата — 10.10.2020.

Уже 100 ставропольских пар заявили о желании зарегистрировать свой брак в этот день.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что почему во время пандемии на Ставрополье стали чаще распадаться семьи.

Так, на Ставрополье раскрыли статистику по бракам. Выяснилось, что 91 пара из ста разрывают отношения досрочно. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата. Согласно статистике, в 2019 году в Ставропольском крае свадьбу сыграли 15,6 тысяч раз.

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