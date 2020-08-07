МЧС предупредило о 40-градусной жаре на Ставрополье

Не купайтесь в фонтанах и открытых водоемах, которые не являются официально признанными местами отдыха на воде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным Ставропольского Гидрометцентра, с 13:00 -15:00 7 и 8 августа местами в регионе ожидается сильная жара +40°. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
В целях предотвращения теплового и солнечного ударов населению, рекомендует соблюдать следующие правила:
- при работе на открытом солнце, необходимо надеть головной убор;
- выходя из дома в жару, не надевать обтягивающей одежды и одежды из синтетики. Тело должно свободно дышать, для этого подходит одежда из натуральных тканей;
- дома от духоты спасает кондиционер, если его нет, следует воспользоваться следующими способами:
- в жару окна следует занавешивать плотными шторами, в проёмы дверей вешать смоченные водой простыни, лучше махровые, они дольше сохраняют влагу;
- рекомендуется расставить в квартире как можно больше ёмкостей с водой или людом.
В случае происшествия звоните по телефону 01 или 101. Звонки принимаются круглосуточно.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что для поддержания иммунитета рекомендуется употреблять фрукты и овощи, тщательно вымытые водой гарантированного качества. В течение дня, по возможности, принимайте душ с прохладной водой. Можно делать холодные компрессы или обтирания.
Не купайтесь в фонтанах и открытых водоемах, которые не являются официально признанными местами отдыха на воде.