МЧС предупредило о 40-градусной жаре на Ставрополье

Не купайтесь в фонтанах и открытых водоемах, которые не являются официально признанными местами отдыха на воде Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Ставропольского Гидрометцентра, с 13:00 -15:00 7 и 8 августа местами в регионе ожидается сильная жара +40°. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

В целях предотвращения теплового и солнечного ударов населению, рекомендует соблюдать следующие правила:

- при работе на открытом солнце, необходимо надеть головной убор;

- выходя из дома в жару, не надевать обтягивающей одежды и одежды из синтетики. Тело должно свободно дышать, для этого подходит одежда из натуральных тканей;

- дома от духоты спасает кондиционер, если его нет, следует воспользоваться следующими способами:

- в жару окна следует занавешивать плотными шторами, в проёмы дверей вешать смоченные водой простыни, лучше махровые, они дольше сохраняют влагу;

- рекомендуется расставить в квартире как можно больше ёмкостей с водой или людом.

В случае происшествия звоните по телефону 01 или 101. Звонки принимаются круглосуточно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что для поддержания иммунитета рекомендуется употреблять фрукты и овощи, тщательно вымытые водой гарантированного качества. В течение дня, по возможности, принимайте душ с прохладной водой. Можно делать холодные компрессы или обтирания.

Не купайтесь в фонтанах и открытых водоемах, которые не являются официально признанными местами отдыха на воде.