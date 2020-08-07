В Кисловодске санаторий задолжал почти три млн рублей за тепло

Известно, что 5 августа арбитражный суд принял документы на рассмотрение. От здравницы также требуют пеню в размере 46 тысяч рублей. Заседание по делу назначили на 17 сентября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Кисловодский санаторий имени Семашко задолжал 2,8 миллиона рублей по договору теплоснабжения. Иск в отношении здравницы направили «Энергоресурсы» Ессентуков.

Известно, что 5 августа арбитражный суд принял документы на рассмотрение. От здравницы также требуют пеню в размере 46 тысяч рублей. Заседание по делу назначили на 17 сентября 2020 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что одна из главных тем последних дней - опасения горожан по поводу застройки 204-ого квартала в районе урочища «Мутнянка» между улицами Чехова, Достоевского и Осипенко.

По мнению ставропольцев, зона, на которой сейчас растут полувековые деревья, – оползневая и при вырубке зеленых насаждений есть риск, что земля «сползет» вниз.

Но недавно на участке появилась техника, недвусмысленно говорящая о том, что пейзаж может в ближайшее время серьезно измениться. Подробнее здесь.

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