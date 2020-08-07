На Ставрополье решают проблему с водоснабжением в селах

Один из объектов, от которого зависит водоснабжение, – Заветненский групповой водопровод. Он питает 10 населённых пунктов, в которых живут почти 12 тысяч человек Фото: Архив "КП"

У губернатора Ставрополья 7 августа состоялась рабочая поездка в Кочубеевский район. По его словам, там есть перебои с водой в летнее время.

Один из объектов, от которого зависит водоснабжение, – Заветненский групповой водопровод. Он питает 10 населённых пунктов, в которых живут почти 12 тысяч человек.

- Сооружения водопровода однозначно надо реконструировать. Сегодня он не удовлетворяет потребности людей в воде и технически устарел. Дал поручение готовить проект. Объект включаем в план работы, - рассказал Владимир Владимиров.

Помимо задач по водоснабжению, губернатор проверил, как в районе идёт благоустройство. В селе Кочубеевском – это Центральный парк. Парк привели в порядок в прошлом году.

По словам Владимирова, добиться результатов помог проект по формированию комфортной городской среды.

- Оставалось только открыть детскую игровую площадку. Что мы и сделали, не откладывая на потом. Продолжаем работу, - добавил губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске появятся площадки для накопления крупногабаритного мусора. Об этом сообщает пресс-служба РО ООО «ЖКХ». На 12 точках можно будет складировать крупногабаритные отходы.