В Москве сел самолет SSJ-100 из Ставрополя, подавший сигнал бедствия

Причиной подачи сигнала, по предварительным данным», стала возможная техническая неисправность

Самолет «Аэрофлота» SSJ-100, подавший сигнал бедствия, в 16:51 совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Самолет летел из Ставрополя в столицу. Это пассажирский лайнер SSJ-100. Что стало причиной подачи сигнала бедствия, не известно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что самолет SSJ-100 за полчаса до посадки в Шереметьево подал сигнал тревоги и стал снижаться. Об этом сообщили в авиационных службах.

Причиной подачи сигнала, по предварительным данным», стала возможная техническая неисправность.

Затем поступила информация, что самолет летит на высоте чуть более трех тысяч метров. Его посадка ожидалась в 16:49 мск. Подробности инцидента уточняются.