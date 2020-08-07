На Ставрополье почти 10 тысяч семей получили материнский капитал

На Ставрополье семьи с начала 2020 года получили почти 10 тысяч сертификатов на маткапитал более чем на 2,5 млрд. рублей.

С 15 апреля 2020 года оформить сертификат можно автоматически, в проактивном — беззаявительном режиме. Пенсионный фонд оформляет их сам с использованием данных загса. Информацию о готовности отправляют в личный кабинет родителя на сайте ПФР или портале «Госуслуг».

В нашем регионе уже 5407 сертификатов на маткапитал получено проактивно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье школы к новому учебному году школы оснащают обеззараживающими приборами: рециркуляторами и дозаторами с антисептиком.

К очному обучению в условиях сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу готовятся 50 тысяч школьников.