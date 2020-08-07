На Ставрополье школы оснащают приборами обеззараживания

Согласно рекомендация Роспотребнадзора, будет постоянно проводиться обработка дезинфицирующими средствами кабинетов и холлов Фото: Архив КП

На Ставрополье школы к новому учебному году школы оснащают обеззараживающими приборами: рециркуляторами и дозаторами с антисептиком. К очному обучению в условиях сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу готовятся 50 тысяч школьников.

Также закуплены бесконтактные термометры для ежедневного измерения температуры на входе. По словам главы Ставрополя Ивана Ульянченко, в целом по городу в школах насчитывается около 2,5 тысяч рециркуляторов.

Школьные помещения также оснастят дозаторами с антисептиками для обработки рук.

Согласно рекомендация Роспотребнадзора, будет постоянно проводиться обработка дезинфицирующими средствами кабинетов и холлов.

Графики прихода учащихся, их питания и перемен составят с учетом минимизации контактов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье соцработники края за период пандемии получили почти 4 тысячи дополнительных федеральных выплат на общую сумму около 8,5 млн рублей.

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