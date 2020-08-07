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На Ставрополье провели более 308 тысяч тестов на коронавирус

За сутки в регионе выявили 104 новых случая заболевания
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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Напомним, что в магазинах и рынках нашего региона продолжат соблюдать обязательный масочный режим

Напомним, что в магазинах и рынках нашего региона продолжат соблюдать обязательный масочный режим

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжается работа по выявлению новых случаев заражения коронавирусом. Охват тестирований набирает обороты и не снижается. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки выявили 104 новых случая заболевания. За всё время в крае провели уже больше 308 тысяч тестов.

Напомним, что в магазинах и рынках нашего региона продолжат соблюдать обязательный масочный режим.

Теперь маски будут носить сотрудники и посетители. Об этом говорится в постановлении губернатора Ставрополья от 6 августа 2020 года.

Также в документе речь идёт об обязательном соблюдении социальной дистанции.

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