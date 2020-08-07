На Ставрополье из-за ДТП с грузовиком около 200 абонентов остались без газа

Фото: пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 7 августа, в 21:10 в селе Верхняя Татарка, ул. Ленина 12. Там водитель грузовика не справился с управлением и врезался в линию газопровода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ставрополью.

По предварительным данным, пострадал один человек. Водителя грузовика доставили в центральную районную больницу. Сейчас на месте работают все экстренные службы.

Проводится работа по устранению утечки газа. По состоянию на 21:30 произведено аварийное отключение газоснабжения на 4-х улицах.

В зоне отключения около 200 абонентов частного сектора, СЗО-нет. Ориентировочное время окончания ремонтных работ 13:00 08.08.2020. Информация уточняется.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе задержан парень, устроивший поножовщину в парке Победы. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас он находится под стражей. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.