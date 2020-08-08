На Ставрополье родились Святогор, Милагрос и Лев-Ричард

Лидерами среди мужских имен на протяжении нескольких лет остаются Артём и Александр. В пятёрку популярных мужских имен вошли также Михаил, Максим и Иван Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за 7 месяцев этого года зарегистрировано почти 16 тысяч рождений. Мальчиков родилось больше, чем девочек (51 % против 49,3 %).

Наибольше количество новорожденных регистрировалось в Ставрополе, а также в Ессентуках, Пятигорске и Минераловодском городском округе. Двойняшки родились в 234 семьях, тройняшки – в 2 семьях.

Лидерами среди мужских имен на протяжении нескольких лет остаются Артём и Александр. В пятёрку популярных мужских имен вошли также Михаил, Максим и Иван. Среди женских имен первое место стабильно занимает София, затем идут Мария, Милана, Алиса, Виктория.

Список редких имен пополнился такими, как Бой, Воислав, Илларион, Святогор, Златаслава, Капитолина, Милагрос, Рубина. Некоторые родители решили дать детям двойные имена: Лисэль-Лилия, Лев-Ричард.

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