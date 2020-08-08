В Дагестане люди чудом не пострадали от камнепада на строящейся трассе

Инцидент произошел в Цунтинском районе Дагестана во время строительства автодороги. Густое облако пыли буквально с головой накрыло людей, которые находились там.

К счастью, они успели вовремя отбежать на безопасное расстояние. В сети опубликовали видео с места событий.

На кадрах видно, как с вершины горы начинают сыпаться камни. А после - огромная «лавина» спускается прямо на проезжую часть. Место камнепада мгновенно заволокло дымом горных пород.

Сейчас на месте событий работают сотрудники экстренных служб. Пострадавших нет. Подробности инцидента уточняются.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что дагестанцы похитили девушку и сутки уговаривали выйти замуж за их друга. Против них возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Видео: khaybula_gindibskiy