На Ставрополье обнаружили древнее поселение возрастом 3,5 тысячи лет

Фото: пресс-служба управления по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

Археологи обнаружили около Кисловодска следы древних цивилизаций. Оказалось, что на склонах Боргустанского хребта находилась древняя крепость, а у подножья — несколько поселений.

Одному — 3,5 тысячи лет, принадлежит кабанской культуре. А другому — чуть менее 2 тысяч лет, оно аланское.

По словам археолога Владимира Руденко, раскопки ведутся в так называемом обитаемом пространстве: территории вне границ поселений, однако активно использовавшиеся и посещавшиеся древними людьми.

Так,ученые обнаружили керамику, орудия труда, останки домашних животных.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первые в России следы динозавров ученые нашли в Кисловодске. Эта новость приятно шокировала жителей Ставрополья.

Рептилия обитала на земле примерно 120-130 миллионов лет назад. Отпечатки остались на редкой породе оолитового известняка. Длина следов – 40 сантиметров, а ширина — 34-35 сантиметров.

По словам инженер-лаборанта кафедры геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Института нефти и газа СКФУ Михаила Шерстюкова, вес динозавра, мог достигать трёх тонн.