Для первого на Ставрополье фестиваля фигур завезли 40 тонн песка

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

8 августа в Железноводске стартовал первый на Ставрополье фестиваль песчаных фигур.

Для этого в город завезли более 40 тонн специального песка. Из него с легкостью можно создавать любые фигуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Участники строят из песка настоящие произведения искусства — замки, фигуры, архитектурные сооружения и многое другое.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что археологи обнаружили около Кисловодска следы древних цивилизаций.

Оказалось, что на склонах Боргустанского хребта находилась древняя крепость, а у подножья — несколько поселений. Одному — 3,5 тысячи лет, принадлежит кабанской культуре. А другому — чуть менее 2 тысяч лет, оно аланское.