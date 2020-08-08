В Северной Осетии поддержат талантливых детей

Совещание Проектного офиса. Фото пресс-службы главы РСО - Алания.

Строительство Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи во Владикавказе должно начаться в 2021 году. На это нацелил ответственных лиц Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на совещании Проектного офиса, обсуждая планы по созданию будущего Центра.

Как рассказали в пресс-службе главы РСО - Алания, наставник центра молодежного инновационного творчества «Fablab Alania» Кристина Габараева сообщила, что проект уже готов, определены его стоимость и земельный участок. Вячеслав Битаров поручил до конца года завершить оформление всей необходимой разрешительной документации, чтобы начать строительство уже с начала 2021 года.

На оснащение Центра будет выделено 350 млн рублей из федеральных средств по программе Образовательного фонда «Талант и успех». Учебный центр на 50 мест расположится в рекреационной зоне Владикавказа. Предполагается, что в нем будут обучаться ученики 5 - 11-х классов в формате образовательных смен по направлениям «Культура», «Наука» и «Спорт».

Участники совещания также рассмотрели реализацию иных проектов в рамках приоритетной программы «Образование» Стратегии социально-экономического развития РСО - Алания до 2030 года, таких как «Развитие химико-биологического образования» и «Развитие математического образования».

Было отмечено, что важно привлекать к обучению детей практикующих специалистов, которые будут делиться с учениками опытом и знаниями.

- Нужно приглашать успешных людей, истинных профессионалов, которые добились определённых высот в своем деле, чтобы они «заражали» энергией, мотивировали ребят на обучение и стремление к знаниям. Важно сделать так, чтобы детям было интересно развиваться, - подчеркнул глава Северной Осетии.

Еще одной важной темой обсуждения стала реализация проекта по созданию агродеревни в селении Горный Карца. По словам инициатора проекта, предпринимателя Таймураза Дзебисова, ожидается покупка очередной партии крупного рогатого скота. 350 голов КРС на общую сумму 28 млн рублей будет приобретено по программам минсельхоза РСО-А «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма».

Сейчас агродеревня объединяет 8 крестьянско-фермерских хозяйств. От лица фермеров Таймураз Дзебисов вручил Вячеславу Битарову Благодарность за помощь в создании первого горного кооператива.

- Создание агродеревни очень важно для нашей республики. Все органы власти должны оказать всяческое содействие, чтобы проект полностью состоялся. Необходимо, чтобы он стал примером для всех молодых людей, и они видели - если есть желание и стремление, то власть поможет, создав все необходимые условия. Проект является пилотным, но в будущем хотелось бы реализовать его и в других районах, - отметил Вячеслав Битаров.

В рамках совещания также был рассмотрен вопрос дальнейшей реализации проекта по борьбе с бедностью. Министр труда и социального развития республики Борис Хубаев рассказал, что в 2021 году на исполнение программы по снижению уровня бедности будет выделен 151 млн рублей. Малоимущие семьи по договору социального контракта смогут получить субсидии на реализацию бизнеса, пройти переобучение, получить средства на нужды семьи (например, на оплату услуг ЖКХ и т. д.) и иные меры поддержки.

Профильное ведомство уже занимается составлением списков малоимущих семей. Вячеслав Битаров подчеркнул, что к данному вопросу необходимо подойти максимально серьезно и вдумчиво, чтобы помощь получили действительно нуждающиеся жители республики.