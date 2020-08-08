Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

В Ставрополе наградили студентов-медиков и медсестру, спасших жизнь раненому парню в парке Победы.

Напомним, что на помощь к истекавшему кровью парню пришли Максим Фомивко и Тимур Дотдаев - курсанты 5 курса Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. А позже к ним присоединилась медсестра Мануш Агобян.

Они оказали пострадавшему первую медицинскую помощь до приезда неотложки.

- Вы спасли жизнь человеку, ставшему жертвой преступного посягательства. То, как вы повели себя, свидетельствует о том, что медицина – это не просто ваша профессия, это зов вашего сердца – сражаться за жизнь и здоровье людей, - отметил заместитель руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Олег Сидоров.

Они вручил героям нашумевшей истории благодарственные письма.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе задержан парень, устроивший поножовщину в парке Победы.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Молодой человек находится под стражей. А потерпевший парень находится в стационаре больницы и его жизни ничего не угрожает.

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