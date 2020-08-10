Ставропольские гимнастки вошли в тройку лучших спортсменок международного турнира

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Приятно порадовали результаты первого открытого Международного турнира по художественной гимнастике «International Queen Cup 2020» Spain. Ставрополь представили 7-летняя Мария и 6-летняя Анастасия Палевич.

Юные гимнастки завоевали 2 место, каждая в своей возрастной группе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Сестры занимаются художественной гимнастикой с 2018 года. В свои годы девочки также имеют юношеские спортивные разряды. Кроме того, сестры увлекаются чир-спортом. Они несколько раз становились победителями первенства Ставропольского края в номинации чир-шоу группа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что юный спортсмен и руководитель первой в Ставрополе муниципальной спортшколы, обучающей детей и подростков мастерству езды на велосипеде, поставил мировой рекорд.

Григорий Муратов с 15-летним опытом в этом ремесле сумел удержать равновесие и проехать только на заднем колесе велосипеда аж 520 метров, не крутя при этом педали.