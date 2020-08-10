На Ставрополье пьяная женщина хотела накраситься в машине полицейских

В Невинномысске сотрудники Госавтоинспекции остановили эмоциональную женщину за рулем. Отечественная легковушка привлекла внимание автоинспекторов из-за странных маневров на дороге. Позже выяснилось, что женщина перед поездкой выпила спиртное.

Пока правоохранители составляли необходимые административные материалы, настроение ставропольчанки сменилось неоднократно.

Сначала она плакала. Затем, успокоившись, начала приводить себя в порядок и даже попросила разрешения накрасить глаза в патрульном автомобиле.

От прохождения процедуры освидетельствования эмоциональная женщина отказалась. Теперь ставропольчанке грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 25-летний житель ставропольского поселка Солнечнодольск пригласил к себе домой двух девушек.

Одна из них, кстати, была его сожительницей. Парень угостил собутыльниц неустановленной жидкостью из шприца. После распития этого «зелья» девушки уснули. Злоумышленник за это время изнасиловал подругу своей сожительницы.