В Ставрополе экологи проверили качество воздуха

Наряду со Ставрополем, его качество проверят в Невинномысске, Кисловодске, Георгиевском городском округе, Шпаковском, Кочубеевском и Буденновском муниципальных районах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экологи провели плановый анализ состояния воздушной среды в Ставрополе. Специалисты отобрали и проанализировали 4 пробы атмосферного воздуха из разных районов краевой столицы.

Как показали замеры, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено. Всего в этом году планируется отобрать и проанализировать 128 проб воздуха.

Наряду со Ставрополем, его качество проверят в Невинномысске, Кисловодске, Георгиевском городском округе, Шпаковском, Кочубеевском и Буденновском муниципальных районах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Следком возбудил уголовное дело против 45-летнего жителя Кисловодска. Он подозревается в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Так, с 2017 года мужчина устроил на земельных участках сельскохозяйственного назначения свалку для размещения отходов разного класса опасности.

В том числе химические отходы люминесцентных ламп, батарейки и так далее. В итоге окружающей среде причинен ущерб на сумму более 21 миллиона рублей.