В Ставрополе отремонтировали 40 школ и детсадов к учебному году

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе все детсады. готовы к приему воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. В городе уже запланирована приемка школ и учреждений допобразования.

Так, в преддверии учебного года 2020 в краевой столице отремонтировали 40 школ, в том числе 25 детсадов.

Напомним, что в этом году 1 сентября в учебных заведениях пройдут традиционные линейки. Об этом ранее сообщала пресс-служба главы региона. В школах будут тщательно следить за самочувствием детей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что приятно порадовали результаты первого открытого Международного турнира по художественной гимнастике «International Queen Cup 2020» Spain. Ставрополь представили 7-летняя Мария и 6-летняя Анастасия Палевич.

Юные гимнастки завоевали 2 место, каждая в своей возрастной группе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.