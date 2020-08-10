В Ставрополе нашли двух потерявшихся малышей

В Ставрополе сотрудники городского управления вневедомственной охраны Росгвардии помогли родителям найти двух потерявшихся детей.

Правоохранители получили информацию в субботу вечером. Так, 5-летний мальчик и 6-летняя девочка ушли с детской площадки в неизвестном направлении.

На место прибыли росгвардейцы. Они встретились с мамой одного из потерявшихся детей. Затем вместе с ней приступили к объезду микрорайона Ставрополя. Об этом сообщили в краевом управлении Росгвардии

Малышей удалось найти через несколько кварталов от места их пропажи. К счастью, безопасности детей ничего не угрожало.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье подростки устроили жестокую травлю 10-летнего ребёнка. Парни потребовали от ребенка совершить нелицеприятные действия и снять это на видеокамеру. В случае отказа они угрожали убийством родственников мальчика.