В Ставрополе могут появиться 40 новых троллейбусов с автономным ходом

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Краевой центр подал заявку на участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части обновления подвижного состава общественного пассажирского транспорта.

Так, на дорогах Ставрополя теперь могут появиться 40 новых троллейбусов.

Новые троллейбусы обладают возможностью автономного пробега до 30 км.

То есть, если нужно будет переподключиться к линиям электропередач, это не нарушит движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе строители заасфальтировали одну из последних булыжных мостовых.

Жители переулка обратились в администрацию города с просьбой заменить «историческое» покрытие на современное.