В Ставрополе строители заасфальтировали одну из последних булыжных мостовых

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе на проезжей части переулка Интернациональный появился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Прежде мостовая - почти ровесница города была выложена из булыжников.

Недавно жильцы старой улицы обратились в администрацию Ставрополя с просьбой заменить «историческое» покрытие на современное.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что экологи провели плановый анализ состояния воздушной среды в Ставрополе. Специалисты отобрали и проанализировали 4 пробы атмосферного воздуха из разных районов краевой столицы.

Как показали замеры, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено. Всего в этом году планируется отобрать и проанализировать 128 проб воздуха.

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