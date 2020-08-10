Ставропольцев штрафуют за «неправильный отдых» на водоемах

Фото: пресс-служба ПАСС СК

В Ессентуках проводят рейды по самым популярным местам отдыха. Проверяющие напоминают ставропольцам о правилах безопасности у водоема.

Напомним, официально купальный сезон на Ставрополье из-за коронавируса не объявлен.

Так, местом проверки в Ессентуках стала прибрежная зона реки Подкумок в районе «Овощевода».

Жители близлежащих домов – частые гости этого водоема. Специалисты напоминают, что несанкционированные места купания опасны вдвойне. Ведь там даже некому оказать людям квалифицированную помощь. В итоге по результатам рейда составили 4 административных протокола. Теперь туристам и горожанам за «неправильный» отдых грозят штрафы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что купальный сезон на Ставрополье так и не открыт. Но водоемы края заполнены отдыхающими. Несмотря на то, что официально купаться на них запрещено, было принято решение о выставлении временных спасательных постов.

Так, на трех водоемах края теперь дежурят спасатели: Новотроицкое водохранилище, озере Волчьи ворота в Новоселицком районе, городское озере Ессентуков.