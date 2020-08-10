На Ставрополье почти 700 лихачей наказаны за превышение скорости

На Ставрополье с 4 по 9 августа за нарушение установленного законом скоростного режима привлекли к ответственности 695 водителей.

Из них 167 превысили допустимую норму на более чем 60 километров или повторно совершили это нарушение. Водителям грозит лишение права управления сроком до одного года.

Второй этап операции «Скорость» пройдет на дорогах Ставрополья с 24 по 30 августа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье пьяная женщина хотела накраситься в машине полицейских.

Так, пока правоохранители составляли необходимые административные материалы, настроение ставропольчанки сменилось неоднократно. Сначала она плакала. Затем, успокоившись, начала приводить себя в порядок и даже попросила разрешения накрасить глаза в патрульном автомобиле.

На Ставрополье с 4 по 9 августа за нарушение установленного законом скоростного режима привлекли к ответственности 695 водителей. Из них 167 превысили допустимую норму на более чем 60 километров или повторно совершили это нарушение. Водителям грозит лишение права управления сроком до одного года.

Второй этап операции «Скорость» пройдет на дорогах Ставрополья с 24 по 30 августа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье пьяная женщина хотела накраситься в машине полицейских. Так, пока правоохранители составляли необходимые административные материалы, настроение ставропольчанки сменилось неоднократно. Сначала она плакала. Затем, успокоившись, начала приводить себя в порядок и даже попросила разрешения накрасить глаза в патрульном автомобиле.