На Ставрополье 200 детей, нуждающихся в помощи, отдохнут в лагерях

В кисловодский санаторий заехали 36 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В августе здравница примет еще 104 ребенка этой категории.

А всего до конца года за счет краевого бюджета в лагерях отдохнут 2000 маленьких ставропольцев, особенно нуждающихся в помощи государства.

Напомним, для постановки в очередь на получение оздоровительных путёвок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, родители (законные представители) могут обратиться в государственные учреждения социального обслуживания населения по месту жительства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе все детсады. готовы к приему воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. В городе уже запланирована приемка школ и учреждений допобразования.

Так, в преддверии учебного года 2020 в краевой столице отремонтировали 40 школ, в том числе 25 детсадов.