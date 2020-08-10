На Ставрополье будут готовить кадры для цифровой экономики

Проект стартует в сентябре.

В состав межведомственной рабочей группы по реализации на территории Ставрополья федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» вошел начальник управления информационных технологий ПАО «Сигнал» Сергей Кондратьев.

Как сообщил Сергей Викторович, «Национальная программа «Цифровая экономика» рассчитана до 2024 года. Планируется, что более 170 тысяч человек за это время получат компетенции в областях управления данными, цифровой трансформации и государственного управления, что позволит, по планам правительства, провести в стране модернизацию системы госуправления за счет внедрения новых технологий».

Федеральный проект призван реализовать государственную систему стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у граждан компетенций цифровой экономики - извещает нас документ минэкономики Ставропольского края.

Проект стартует в России в сентябре и призван на основе новых информационных технологий подготовить антикризисных лидеров из числа государственных и муниципальных служащих, представителей промышленности и бизнеса.

Одна из задач программы - сделать более удобными, открытыми и эффективными цифровые сервисы, ведь в планах - перевести в онлайн-формат 95% всех наиболее значимых для граждан услуг.