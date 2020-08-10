Ставрополье оказалось в лидерах по благоустройству муниципалитетов

Один из объектов благоустройства — сквер Декабристов. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Глава Министерства строительства РФ Владимир Якушев назвал лидеров по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В тройке оказался Ставропольский край, Калужская и Саратовская области.

Министр строительства России особенно отметил успешное завершение благоустройства парка Борцов Революции в Буденновске. Проект победил на Всероссйиском конкурсе, став лучшим в малых городах и частично финансировался из федеральной казны.

В 2020 году в крае в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» идет благоустройство 31 территории. Радуют темпы работ. На данный момент завершено уже 60%. Их полное завершение ожидается осенью.