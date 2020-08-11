На Ставрополье молодежный форум «Машук» стартовал в онлайн-формате

Фото: пресс-служба СКФУ

10 августа начался XI Северо-Кавказский молодежный форум «Машук». Напомним, в этом году он станет самым многочисленным и масштабным в России.

Организаторы приняли более 4 534 заявок из 80 регионов России.

В рамках форума проведут три онлайн-смены, а четвертая с 15 по 20 сентября по просьбе губернатора Владимира Владимирова пройдет очно. Ее участниками станут 300 лидеров рейтинга первых трех смен.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что краевой центр подал заявку на участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части обновления подвижного состава общественного пассажирского транспорта.

Так, на дорогах Ставрополя теперь могут появиться 40 новых троллейбусов.