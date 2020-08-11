На Ставрополье представили необычный способ использования столовой вилки

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В выставочном зале Кисловодска прошел мастер-класс по рисованию вилкой. По словам организаторов, нетрадиционная техника рисования этим столовым прибором способствует развитию творческой фантазии детей и взрослых.

Художники уверены, что рисование необычными материалами с использованием оригинальных техник позволяет получить незабываемые эмоции.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Кстати, о детях: в Ставрополе все детсады готовы к приему воспитанников. В городе уже запланирована приемка школ и учреждений допобразования.

Так, в преддверии учебного года 2020 в краевой столице отремонтировали 40 школ, в том числе 25 детсадов.