Ставрополец неудачно вложил 100 тысяч рублей в газодобывающие компании

В результате мошеннику удалось убедить доверчивого ставропольца перевести ему около 100 тысяч рублей. А когда потерпевший понял, что его обманули, обратился в полицию Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ставрополье правоохранители ищут мошенника, получившего от жителя краевого центра 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Так, в полицию с заявлением обратился 58-летниймужчина. Он рассказал, что на его мобильный позвонил неизвестный и предложил выгодно вложить деньги в газодобывающие компании. При этом пообещал солидный доход.

В результате мошеннику удалось убедить доверчивого ставропольца перевести ему около 100 тысяч рублей. А когда потерпевший понял, что его обманули, обратился в полицию.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение преступника.

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