В обход Владикавказа построят современную трассу

Глава РСО - А и руководитель Минтранса РФ обсудили развитие дорожной отрасли в Северной Осетии.

На рабочей встрече министра транспорта РФ Евгения Дитриха с главой Республики Северная Осетия - Алания Вячеславом Битаровым обсуждались вопросы развития дорожной отрасли в республике. В частности, речь шла о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Глава Северной Осетии поблагодарил Евгения Дитриха за помощь, оказываемую региону Минтрансом, особенно в рамках дорожного нацпроекта. Вячеслав Битаров подчеркнул, что все целевые показатели нацпроекта, запланированные на текущий год, будут выполнены. Ремонтные работы на объектах планируется завершить к 1 октября, реконструкцию дорог - до конца года. Уже полностью завершены 23 объекта нацпроекта из 54.

Евгений Дитрих отметил грамотную организацию дорожных работ в регионе и качественное взаимодействие республики с федеральными дорожниками, в частности, с ФКУ Упрдор «Кавказ».

На встрече также говорилось о необходимости строительства обхода Владикавказа. Проект строительства 2-й и 3-й очередей автодороги Р-217 «Кавказ» на обходе североосетинской столицы проходит стадию госэкспертизы. В ближайшее время планируется получение соответствующего заключения.

Выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено федеральным проектом «Коммуникации между центрами экономического роста» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Строительство планируется начать в 2021 году. Это будет дорога категории IБ с 4 полосами движения, общая протяженность участка составит более 14 км.

Также на встрече обсуждалась работа пункта пропуска через госграницу «Верхний Ларс». Сейчас его пропускная способность не соответствует потоку автомобилей, пересекающих границу. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено финансирование реконструкции объекта в 2021 - 2022 годах.

По инициативе главы РСО - А были затронуты вопросы, связанные с окончанием строительства дороги от селения Нижний Зарамаг до рекреационного комплекса «Мамисон». Кроме этой дороги, нуждается в коренной реконструкции автодорожный тоннель.

- Ваша действенная помощь в вопросах модернизации дорожно-транспортной сети неизменно способствует реализации программы социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, - заключил Вячеслав Битаров.