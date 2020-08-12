На Ставрополье пьяный водитель лег на землю и начал кричать

Если экспертиза установит состояние опьянения, молодому человеку грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Даже опытные сотрудники ДПС Буденновского района были шокированы состоянием водителя, которого остановили за странную манеру управления по улицам города.

За рулем отечественной легковушки был 26-летний местный житель. Сначала он не мог выйти из машины и был не в состоянии что-либо сказать. А затем и вовсе лег на землю и начал кричать. Правоохранители доставили человека с неадекватным поведением в приемные покои больницы.

Там ему оказали квалифицированную помощь, а также произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения. Через два часа водителю стало легче, и он согласился пройти процедуру освидетельствования на месте, которая показала отсутствие алкогольного опьянения.

Результаты медицинского освидетельствования отправили в Ставрополь для исследования, в течение нескольких дней будет готовы результаты.

Если экспертиза установит состояние опьянения, молодому человеку грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

По истечении срока лишения водителю предстоит получить медицинское заключение о годности к управлению и сдать экзамены на право вождения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе сотрудники ГИБДД наказали водителя, который ночью устроил фотосессию вблизи памятника Солдату. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Так, накануне в соцсетях появилось фото, где запечатлен водитель автомобиля «Лада Калина». Он заехал на пешеходную площадь в центре Ставрополя.

Правоохранители установили личность водителя, допустившего грубое нарушение ПДД. Им оказался 22-летний житель краевого центра.