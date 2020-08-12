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На Ставрополье глава фермы ответит за покушение на дачу взятки сотруднику ФСБ

Мужчина хотел решить проблему за 50 тысяч рублей
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «пПокушение на дачу взятки»

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «пПокушение на дачу взятки»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Инцидент произошел 20 мая в Кировском районе Ставрополья. Там глава крестьянско-фермерского хозяйства хотел избежать административной ответственности за незаконное использование воздушного пространства при осуществлении полетов по выполнению авиационно-химических работ на сельскохозяйственных полях.

Мужчина попытался передать сотруднику отдела в Курском районе УФСБ России по краю, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 50 тысяч рублей.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «пПокушение на дачу взятки». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. Собранные доказательства направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что судьей Ставропольского краевого суда стал брат главы КЧР.

С 2010 года Теймураз Темрезов работал судьей Черкесского городского суда, в 2012 году был назначен зампредом городского суда столицы КЧР. А затем - врио председателя этой же инстанции.

ЧП