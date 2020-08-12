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В Ставрополе в парке Победы нашли опасные для посетителей аттракционы

На пяти каруселях нарушены правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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Выяснилось, что на пяти каруселях нарушены правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

Выяснилось, что на пяти каруселях нарушены правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура проверила в парке Победы Ставрополя безопасность аттракционов. Выяснилось, что на пяти каруселях нарушены правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Такую проверку устроили после происшествия в июле. Тогда во время катания отстегнулось крепление на сиденье, где была девочка.

Малышка смогла удержаться и не пострадала. Специалисты установили, что провода и кабели электрической сети не закреплены жестко к опорным поверхностям и имеют провисы. Также они нашли коррозию щитов и сборок.

Кроме того, выяснилось, что не проведены ревизии электрооборудования силовых щитов и щитов управления.

По факту выявленных нарушений председателю совета потребительского общества «Ставропольские парки культуры и отдыха» внесли представление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Промышленного района.

Также против предпринимателя, который занимается эксплуатацией аттракционов, возбудили дело об административном правонарушении. Теперь ему в обязательном порядке нужно устранить выявленные нарушения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Нальчике на аттракционе зависли люди. Инцидент произошел сегодня, 19 июля в столице Кабардино-Балкарии. Так, в одном из парков Нальчика дети со взрослыми купили билет и решили прокатиться на захватывающем аттракционе.

Однако отдыхающие не догадывались, что получат дополнительную порцию экстрима. По непонятным пока причинам, карусель перевернула пассажиров, а вот спустить назад уже не смогла.

По словам очевидцев, дети со взрослыми около 10 минут провисели вниз головой.

ЧП