Глава Северной Осетии и замминистра экономразвития РФ обсудили поддержку бизнеса в республике

На встрече в Москве.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся развития региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Как подчеркнул Вячеслав Битаров, совместными усилиями Министерства экономического развития РФ и правительства РСО - Алания решаются важные для социально-экономического развития региона вопросы - возобновление реализации проекта по строительству всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон», мероприятия социально-экономического развития Беслана, поддержка инвестиционной и предпринимательской деятельности и многое другое.

- Благодарю за ту помощь, которая оказывается Северной Осетии. Хочу отметить решение о докапитализации региональных микрофинансовых организаций, поскольку ограниченное количество коммерческих банков на территории республики делает механизм микрофинансирования наиболее действенным и эффективным инструментом государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, особенно в сложившейся непростой экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, - сказал глава региона.

Руководитель республики также обратил внимание Татьяны Илюшниковой на важность данных институтов поддержки для республиканских предпринимателей и обратился с просьбой выделить средства и в последующие периоды, поскольку на сегодняшний день субсидии на докапитализацию гарантийного фонда и фонда микрофинансирования в рамках нацпроекта до 2024 года республике не предусмотрены.

- Министерство экономического развития РСО - Алания является активным участником нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и заинтересовано в развитии МСП в регионе, - отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Благодаря выделенной в текущем году Северной Осетии субсидии для регионального Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий удалось расширить перечень пострадавших отраслей для оказания им поддержки.

Были разработаны новые антикризисные продукты, которые возможно распространить как положительную практику и в других субъектах РФ, так как они направлены на поддержку занятости и выводу работников из теневого сектора экономики за счет предоставления беспроцентных займов на выплату зарплаты при условии наличия не менее трех либо создания не менее двух рабочих мест.

Капитал Фонда кредитных гарантий РСО - А был пополнен на 1,8 млн рублей, что дало возможность увеличить до 5 млн рублей максимальный размер поручительств на одного предпринимателя. Также для удобства жителей и предпринимателей районов республики во всех муниципальных образованиях открыты представительства центра «Мой бизнес», что исключает необходимость регулярных поездок в столицу республики для получения качественных услуг.

Республиканские организации инфраструктуры поддержки предпринимательства особенно стали востребованы в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Только на телефон «горячей линии», открытый на базе Центра «Мой бизнес», обратилось более 2500 предпринимателей.