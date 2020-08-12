Фото: kvn_mihaildudikov

Ставропольская команда «Михаил Дудиков» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН. Радостную новость сообщил губернатор региона. Владимир Владимиров сообщил, что четвертьфинал проходил в Ялте.

В соперниках были команды из Москвы и Беларуси. По словам губернатора, игра развивалась по невероятному сценарию. После каждого конкурса лидер сменялся.

Фото: kvn_mihaildudikov

- По итогу игры, пропустив вперёд только команду из Беларуси, наши ребята вышли в полуфинал Высшей лиги. А буквально через две недели Ставропольских КВНщиков ждёт ещё одна игра — музыкальный фестиваль в Светлогорске, - рассказал губернатор, пожелал ребятам успехов.

Фото: kvn_mihaildudikov

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 10 августа начался XI Северо-Кавказский молодежный форум «Машук». Напомним, в этом году он станет самым многочисленным и масштабным в России.

Организаторы приняли более 4 534 заявок из 80 регионов России. В рамках форума проведут три онлайн-смены, а четвертая с 15 по 20 сентября по просьбе губернатора Владимира Владимирова пройдет очно.