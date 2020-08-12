В Невинномысске планируется масштабная реконструкция городских прудов

В Невинномысске запланирована масштабная реконструкция всех трех городских прудов. Об этом сообщил градоначальник Михаил Миненков. Он рассказал, что губернатор края провел рабочее совещание по вопросу благоустройства зоны отдыха в Невинномысске. А именно — прудов, излюбленного места отдыха горожан.

По словам Михаила Миненкова, главной «изюминкой» в результате преображения зоны отдыха станет светомузыкальный фонтан высотой 105 метров в центре самого большого городского пруда.

Появится просторная пляжная зона, сеть пешеходных и велосипедных дорожек, спортивные площадки. Кроме того, в зоне отдыха будет работать сеть Wi-Fi.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья призвал земляков помочь малышке с редким заболеванием – спинальная мышечная атрофия (СМА) 1 типа, агрессивная форма. Девочка живет в многодетной семье в Кисловодске, ее зовут Ада Кешинянц.

- Девочку можно вылечить, но для этого требуется очень дорогое лекарство – Zolgensma. К сожалению, оно пока не зарегистрировано в нашей стране. Нормативов, позволяющих получить Zolgensma от государства, тоже пока нет. А стоимость лекарства – больше 2 миллионов долларов, - рассказал Владимир Владимиров