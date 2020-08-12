На Ставрополье по требованию прокуратуры закрыли завод

Компания-хозяин нарушила федеральное законодательство. Она разместила свое предприятие на участке, входящем в границы второй зоны округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Железноводске суд принял решение закрыть предприятие по производству пластмассовых изделий. Об этом сообщает прокуратура края.

По данным ведомства, компания-хозяин нарушила федеральное законодательство. Она разместила свое предприятие на участке, входящем в границы второй зоны округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения.

Был проигнорирован законодательный запрет на строительство в этой зоне новых и расширение действующих промышленных объектов.

Прокуратура обратилась в суд. Он поддержал иск надзорников о признании незаконной деятельности и запрете компании эксплуатировать размещенный на этом участке завод по производству изделий из пластмассы.

Прокуратура взяла под контроль исполнение решения суда.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье задержали охранника мясокомбината с украденной продукцией.

Инцидент произошел на одном из крупных предприятий Георгиевска. Там задержали охранника, когда он пытался похитить около четверти тонны мясной продукции.

В отделе полиции мужчина признался, что имел свободный доступ к складскому помещению. И, воспользовавшись, случаем, похитил оттуда около 240 кг мяса.