На Ставрополье растет число умерших от коронавируса пациентов

Число умерших от коронавируса в регионе достигло 183. А всего зараженных инфекцией на данный момент зарегистрировано- 9594 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье продолжают работу по выявлению новых случаев заражения. Так, за прошедшие семь дней для этого провели почти 23 тысячи тестов.

По словам губернатора Ставрополья, всем заболевшим оказывается медпомощь. Но, к сожалению, некоторых случаях вирус оказывается сильнее. Так, за сутки скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом.

Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших от коронавируса в регионе достигло 183. А всего зараженных инфекцией на данный момент зарегистрировано- 9594.

Тем временем на Ставрополье в торговых организациях пройдут проверки масочного режима. Владимиров обратился к предпринимателям с просьбой отнестись к этому с пониманием и ответственностью.

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