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На Ставрополье в торговых организациях пройдут проверки масочного режима

Правительству края поручили подготовить запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для медработников, обеспечить готовность лечебных учреждений
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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Правительству края поручили подготовить запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для медработников, обеспечить готовность лечебных учреждений

Правительству края поручили подготовить запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для медработников, обеспечить готовность лечебных учреждений

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

12 августа во время заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции обратили внимание на подготовку к сезонному росту заболеваемости ОРВИ.

Так, губернатор региона потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима на территории торговых точек.

Владимиров обратился к предпринимателям с просьбой отнестись к этому с пониманием и ответственностью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с 24 августа начинается ежегодная иммунизация против гриппа. Всего планируется привить свыше 1,4 миллиона человек, что составляет примерно половину населения края. В 2020 году бесплатная вакцинационная кампания продлится до 1 ноября.

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