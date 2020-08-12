На Ставрополье в торговых организациях пройдут проверки масочного режима

Правительству края поручили подготовить запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты для медработников, обеспечить готовность лечебных учреждений Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

12 августа во время заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции обратили внимание на подготовку к сезонному росту заболеваемости ОРВИ.

Так, губернатор региона потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима на территории торговых точек.

Владимиров обратился к предпринимателям с просьбой отнестись к этому с пониманием и ответственностью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с 24 августа начинается ежегодная иммунизация против гриппа. Всего планируется привить свыше 1,4 миллиона человек, что составляет примерно половину населения края. В 2020 году бесплатная вакцинационная кампания продлится до 1 ноября.

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