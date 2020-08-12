В 2020 году бесплатная вакцинационная кампания продлится до 1 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье с 24 августа начинается ежегодная иммунизация против гриппа. Всего планируется привить свыше 1,4 миллиона человек, что составляет примерно половину населения края.

В 2020 году бесплатная вакцинационная кампания продлится до 1 ноября.

Также на собрании обсудили готовность школ к новому учебному году с учётом требований профилактики и рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что в регионе продолжается оснащение школприборами для обеззараживания воздуха и бесконтактными термометрами.

Владимиров добавил, что учебный процесс в школах края будет организован в традиционном очном формате.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за последние сутки на Ставрополье 95 человек заболело коронавирусом. Еще два пациента с подтвержденным диагнозом скончались в регионе.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число зараженных в регионе достигло 9594. Победить болезнь смогли 6582 человека. А жертвами инфекции стали 183 пациента.

По словам Владимирова, важно с вниманием относиться к соблюдению мер эпидемиологической профилактики, рекомендациям врачей.

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