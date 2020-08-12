В зоопарке Ставрополя на свет появились двое малышей дикобраза

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В ставропольском зоопарке 2 августа на свет появились двое малышей дикобраза. Так, родителями стали дикобразы Кузя и Кузина.
Сейчас малыши уже живут в одном вольере с мамой и папой. Маленькие дикобразы чувствуют себя хорошо.
Сотрудники зоопарка приглашают жителей и гостей Ставрополя посмотреть на новорожденных и, по традиции, дать им имена.
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