В Дагестане майнеры украли электроэнергию на сумму около 2 млн рублей

Инцидент произошел в селе Кафыр-Кумух Буйнакского района Дагестана. Там поймали майнера-злоумышленника, который нанес, по оценкам специалистов, ущерб энергокомпании на сумму свыше 1,7 млн рублей.

Так, злоумышленник прикрепил к счетчику металлический магнит, который приостановил его работу и изменил фактические объемы потребляемой электроэнергии в сторону снижения.

По этому факту правоохранители составили акт о безучетном потреблении электроэнергии. Информацию передали в правоохранительные органы. Нарушителю может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что полиция Ставрополя выяснит обстоятельства «обнаженной прогулки», которая взбудоражила сеть.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на одной из дорог прохожие и автомобилисты заметили обнаженного мужчину. Он гулял без одежды, не стесняясь окружающих.

Видео попало в сеть.