В Ставрополе рассказали, как защититься от грозы

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций во время грозы, как можно скорее сообщите экстренным службам. Позвоните по номеру 112 с мобильного телефона Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На Ставрополье жаркая пора сменяется сильным дождем с грозой. Ежегодно молнии наносят ущерб хозяйствам и жилым постройкам. Они могут вызвать пожар, взрыв, разрушение, а порой – травмирование и гибель людей.

ПАСС СК напоминает: чтобы обезопасить себя и своих близких во время грозы, откажитесь от поездок и прогулок по городу. Если непогода застала вас врасплох, придерживайтесь следующих мер безопасности:

- Если гроза застала вас в поле, спрячьтесь в любом возможном углублении: канавке, ложбинке или самом низком месте поля, сядьте на корточки и пригните голову.

- Держитесь подальше от водных объектов. Вода – отличный проводник тока. Во время грозы нельзя стоять возле берега, купаться, ловить рыбу, так как удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров.

- Если гроза застала вас в лесу, ни в коем случае нельзя прятаться под высокими деревьями. Сидеть лучше в позе «эмбриона»: спина согнута, голова опущена на согнутые в коленях ноги и предплечья, ступни ног соединены вместе.

- Уберите подальше металлические предметы, снимите часы и цепочки. Если у вас открыт зонт, закройте его. Все токопроводящие предметы – потенциальные цели удара молнии.

- Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. А если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от вашего транспорта.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций во время грозы, как можно скорее сообщите экстренным службам. Позвоните по номеру 112 с мобильного телефона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным синоптиков, на Ставрополье 13 августа прогнозируется сильный дождь с ветром, грозой и градом.

Вместе с тем, в северной и восточной частях региона сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

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