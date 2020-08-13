На Ставрополье разыскали водителя, насмерть сбившего девочку

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Сотрудники Госавтоинспекции нашли виновника скандального ДТП. Напомним, неизвестный водитель сегодня, 13 августа сбил 15-летнюю девочку, оставил ее умирать и сбежал с места происшествия.

Подозреваемый оказался всего годом старше своей жертвы.

16-летний водитель в силу возраста водительских прав не имеет. Он объяснил, что скрылся с места ДТП, потому что испугался ответственности.

По факту происшествия проводится проверка, изучаются записи камер наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

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